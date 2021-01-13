تخصيص لجان لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمرسى علم

كلف اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، بتشكيل لجان من الأجهزة التنفيذية والادارات المعنية بالمدينة وشن الحملات التفتيشية والرقابية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدينة.وأكد رئيس المدينة، أنه تم تشكيل لجنة بالاشتراك مع الجهات المعنية بالمدينة مثل إدارة المتابعة وإدارة خدمة المواطنين وإدارة البيئة،وإدارة الأزمات وإلإدارة الهندسية والإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري وإدارة التموين، وتم المرور على والمطاعم والمحلات التجارية والسوبر ماركت.وأضاف أن اللجنة تقوم بالمرور المستمر وبصفة دورية لمتابعة مدى التزام المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والسوبر ماركت، بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بكل دقة بقواعد وأساليب الحماية، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، وأنه تم عمل عدة محاضر وإعدام بعد السلع الغذائية واللحوم والمجمدة المنتهية الصلاحية.