إسرائيل متأهبة لهجوم إيراني على الحدود

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تأهب القوات الإسرائيلية ووقوفها بالمرصاد تجاه أي تحرك لحزب الله وإيران على الحدود اللبنانية، وفقًا لقناة العربية الإخبارية، وفي خضم الاستنفار الذي تشهده إسرائيل تحسبًا لأي تحرك مريب على حدودها مع لبنان.وقال مصدر إن أي عملية من حزب الله اللبناني ستقابل بضرب بنك أهداف كامل في لبنان، مضيفًا أن "حزب الله ما زال يحاول اصطياد جندي إسرائيلي واحد مقابل المسئول الذي قتل بغارة في سبتمبر الماضي داخل سوريا، لفرض معادلة الرد من لبنان على استهدافه في سوريا".أما فيما يتعلق بالضربات التي تستهدف ميليشيات إيران في سوريا، فقال: "إسرائيل كثفت وستواصل تكثيف الغارات على سوريا، فمعدل الغارات بات الآن 3 خلال 10 أيام، أما سابقًا فكان غارة واحدة كل 3 أسابيع".وشدد على أن الغارات تتركز على الصواريخ الإيرانية والسورية التقليدية (غير الدقيقة) والرادارات، بهدف منع ضربة أولى في مواجهة مقبلة بصواريخ إحصائية عشوائية تشغل المنظومات الدفاعية"، مضيفًا "إسرائيل تريد أن تبقى الصواريخ الدقيقة كي تتمكن لاحقًا من إسقاطها".وعن إيران واحتمال تصعيدها عسكريًا، استبعد المصدر العسكري ذلك، معتبرًا أن طهران باتت أضعف بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.رغم ذلك، لفت إلى أن إيران مررت مناسبة سليماني، لكنها لم تتخل عن محاولة الرد، عبر إطلاق صواريخ أو طائرات بدون طيار مفخخة من العراق.وأوضح أن منطقة القائم العراقية تضم صواريخ بعيدة المدى، كما يوجد في اليمن أيضًا صواريخ قد تصل إيلات، ولهذا جرى نشر بطاريات باتريوت هناك مؤخرًا.