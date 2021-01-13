قبل عقدها غدا.. 7 ضوابط ملزمة لـ«النواب» في انتخابات اللجان

انطلق، أمس الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وجرى تلاوة قرار الرئيس رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، أيضا قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.وشهدت الجلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عدة إجراءات يجب الالتزام بها، طبقا لقانون المجلس ولائحته الداخلية، حيث ترأست النائبة فريدة الشوباشي الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب كأكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وعاونها أصغر عضوين بالمجلس وهما النائب أبانوب عزت، والنائبة فاطمة سليم، وانتخب المستشار حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب، فيما فاز النائبين المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين بمقعدي وكالة المجلس، وأعلنت الأمانة العامة إجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس البالغ عددها 25 لجنة، غدا الخميس.وترصد "الدستور" في التقرير التالي الإجراءات والضوابط التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس لإجراء تلك الانتخابات.قضت اللائحة بأن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.تقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات للأعضاء كافة.تجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب هيئات المكاتب.في حال ما لم يتقدم أحد للترشيح غير العدد المطلوب يعلن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويبلغها رئيس المجلس إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.