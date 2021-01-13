750 إصابة جديدة و47 وفاة بكورونا في بلغاريا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 209 آلاف و881 إصابة.وذكرت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفقا لوكالة أنباء (صوفيا) البلغارية، اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 47 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و279 حالة.وأضافت أن هناك 2706 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 140 ألفًا و548 شخصًا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقى العلاج بالمستشفيات 3 آلاف و945 شخصا، من بينهم 367 حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على لقاحات ضد الفيروس في بلغاريا بلغ حتى الآن 15 ألفا و780 شخصا، منهم 1619 شخصا في آخر 24 ساعة.