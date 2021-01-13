مبيعات السيارات الصينية تتجه صوب التعافي في 2021

تراجعت مبيعات السيارات في الصين لثالث عام على التوالي في 2020، لكنها زادت على أساس سنوي لتاسع شهر على التوالي في ديسمبر حيث تواصل بكين قيادة تعافي قطاع السيارات العالمي من جائحة كورونا (كوفيد-19).وتراجعت مبيعات السيارات الصينية 1.9% إلى 25.3 مليون سيارة في العام الماضي مقارنة بعام 2019، وزادت مبيعات أكبر سوق سيارات عالمية 6.4% في ديسمبرعلى أساس سنوي لتصل إلى 2.83 مليون سيارة.لكن وتيرة النمو تباطأت بشدة مقارنة مع زيادة 12.6% على أساس سنوي في نوفمبر.وتضرر قطاع السيارات الصيني على نحو بالغ من جائحة كورونا في مطلع العام الماضي، لكنه بدأ يتعافى في الربع الثاني من العام مع بقية قطاعات الاقتصاد في ظل نجاح الصين في السيطرة إلى حد كبير على الجائحة.