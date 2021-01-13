ارتفاع إصابات كورونا في هولندا لـ895 ألفا و543

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 895 ألفا و543 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 12 ألفا و664 حالة.وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 11 ألف و174 شخصا من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 45 أسبوعا.