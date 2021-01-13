سقوط عصابة «السيارات» في الخانكة.. والنيابة تُصدر قرارًا

أمرت نيابة الخانكة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه.واعترف المتهمين «ه.م»، و«أ.ح»، عاطلين، بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية بمحيط منطقتى الخانكة والمرج.كما أقروا بسرقتهم لثلاث سيارات بطريق بلبيس النهضة، وقاموا باخفاء السيارات داخل مخزن بمنطقة الخانكة، وتفكيك السيارات وبيعها لخردة بمدينة السلام، وأنهم سرقوا سيارة نصف نقل بمنطقة الخانكة وشرعوا فى قتل سائقها بالسلاح الناري.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة يفيد بسرقة سيارة والشروع في قتل سائقها وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط شخصين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وبندقية آلية، دراجة نارية المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.