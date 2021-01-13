ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية، حيث نظم قصر ثقافة البرامون محاضرة بعنوان "الإرهاب الخفي وسبل القضاء عليه" ألقاها حماده دويم.وأشار دويم في الندوة إلى أن الإرهاب يعد ظاهرة عالمية خطيرة ومعقدة وشديدة التباين من بلد لآخر بحسب الأحوال الثقافية والاجتماعية والسياسية والعلمية وغيرها، إلا أن أهدافه واحدة تتمثل بإيقاع الرعب والخسائر بين الناس والإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وآمنه، وقد تفاقمت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وألقت بظلالها على شتى مناحي الحياة، حيث أستغل الإرهابيون التطور العلمي والتكنولوجي وبذلك انتقلت الجرائم الإرهابية من الدموية إلى صور جديدة مثل "إرهاب رأس المال والإرهاب الاقتصادي والإرهاب الإلكتروني والإرهاب البيولوجي" وتسمى هذه الصور "بالإرهاب الصامت" الخفي والذي في حقيقته أعتى صور الإرهاب المعاصر وذلك بسبب الخصائص الخاصة التي يتسم بها من حيث قلة تكلفته وتواضع إمكانيات تحضيره وقدراته على الخفاء وفداحة قوته التدميرية.واستمرارًا لنشاط القوافل الثقافية نظم بيت ثقافة بنى عبيد قافلة بدأت فعالياتها بورشة رسم وتلوين للأطفال، تلاها محاضرة بعنوان "الإسلام والمسيحية على أرض مصر" حاضرها الحسيني خلف، تحدث فيها عن الوحدة الوطنية بين الأقباط والمسلمين وأننا نسيج واحد نكمل بعضنا البعض وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهم وأن لا فرق بين مسلم ومسيحي ودلل على ذلك بآيات قرآنية وأن هناك شعراء مسلمين كتبوا والقوا شعر عن المسيح عليه السلام وكذلك مسيحيين كتبوا عن سيدنا محمد.اختتمت القافلة بأمسية شعرية للشاعر منصور البغدادي قدم فيها باقة من قصائده الفصحى والعامية، وفي نفس السياق نظم قصر ثقافة نعمان عاشور أولي قوافله الثقافية بالتعاون مع نادي دقادوس الرياضي والتي بدأت فعالياتها بمحاضرة ألقاها الشاعر والمقاتل سعد زغلول بعنوان "نضال شعب السويس" تناول فيها تاريخ السويس الذي لم يبدأ من حرب أكتوبر فقط ولم يتوقف عندها، وإنما هو سلسلة من النضالات سطرها أبطال شعب المحافظة البواسل، تلاها لقاء شعري شارك فيه الشعراء عبد العال عبد الرحيم بقصيدة الصفصافة وشارك الشاعر سعد زغلول بقصيدة السوسنة، بجانب ورشة فنية للرسم والتلوين للأطفال.