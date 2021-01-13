رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:17 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية، حيث نظم قصر ثقافة البرامون محاضرة بعنوان "الإرهاب الخفي وسبل القضاء عليه" ألقاها حماده دويم.

وأشار دويم في الندوة إلى أن الإرهاب يعد ظاهرة عالمية خطيرة ومعقدة وشديدة التباين من بلد لآخر بحسب الأحوال الثقافية والاجتماعية والسياسية والعلمية وغيرها، إلا أن أهدافه واحدة تتمثل بإيقاع الرعب والخسائر بين الناس والإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وآمنه، وقد تفاقمت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وألقت بظلالها على شتى مناحي الحياة، حيث أستغل الإرهابيون التطور العلمي والتكنولوجي وبذلك انتقلت الجرائم الإرهابية من الدموية إلى صور جديدة مثل "إرهاب رأس المال والإرهاب الاقتصادي والإرهاب الإلكتروني والإرهاب البيولوجي" وتسمى هذه الصور "بالإرهاب الصامت" الخفي والذي في حقيقته أعتى صور الإرهاب المعاصر وذلك بسبب الخصائص الخاصة التي يتسم بها من حيث قلة تكلفته وتواضع إمكانيات تحضيره وقدراته على الخفاء وفداحة قوته التدميرية.

واستمرارًا لنشاط القوافل الثقافية نظم بيت ثقافة بنى عبيد قافلة بدأت فعالياتها بورشة رسم وتلوين للأطفال، تلاها محاضرة بعنوان "الإسلام والمسيحية على أرض مصر" حاضرها الحسيني خلف، تحدث فيها عن الوحدة الوطنية بين الأقباط والمسلمين وأننا نسيج واحد نكمل بعضنا البعض وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهم وأن لا فرق بين مسلم ومسيحي ودلل على ذلك بآيات قرآنية وأن هناك شعراء مسلمين كتبوا والقوا شعر عن المسيح عليه السلام وكذلك مسيحيين كتبوا عن سيدنا محمد.

اختتمت القافلة بأمسية شعرية للشاعر منصور البغدادي قدم فيها باقة من قصائده الفصحى والعامية، وفي نفس السياق نظم قصر ثقافة نعمان عاشور أولي قوافله الثقافية بالتعاون مع نادي دقادوس الرياضي والتي بدأت فعالياتها بمحاضرة ألقاها الشاعر والمقاتل سعد زغلول بعنوان "نضال شعب السويس" تناول فيها تاريخ السويس الذي لم يبدأ من حرب أكتوبر فقط ولم يتوقف عندها، وإنما هو سلسلة من النضالات سطرها أبطال شعب المحافظة البواسل، تلاها لقاء شعري شارك فيه الشعراء عبد العال عبد الرحيم بقصيدة الصفصافة وشارك الشاعر سعد زغلول بقصيدة السوسنة، بجانب ورشة فنية للرسم والتلوين للأطفال.

موضوعات متعلقة

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

حقيقة مقتل اليوتيوبر السورية أم سيف بعد إشارتها الغامضة في فيديو الوداع

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

هونج كونج تدرس إغلاق مراكز التسوق مبكرا

الأرجنتين تلغي حظر تصدير الذرة بعد إضراب المزارعين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 13-1-2021

أيام زمان

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح

استكمال المرحلة الثانية من «صنايعية مصر» بالإسماعيلية