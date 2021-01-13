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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

بعد تحذير الأرصاد.. نصائح تجنبك نزلات البرد خلال الطقس السيئ

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:07 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبت الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث تتوقع موجة من البرد تستمر لعدة أيام، ومع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفي تلك الأجواء عليك اتخاذ العديد من الإجراءت لحمايتك وضمان سلامتك.

وحدد خبراء الطقس عدة نصائح عليك اتباعها خلال هذه الموجة من الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد وتضم:

- تناول كميات من الماء:

ينبغي تناول كميات كبيرة من الماء يوميًا لتعزيز المناعة والحد من الإصابة من أمراض الشتاء المختلفة.

تناول الكاكاو:

يساعد كوب من الكاكاو يوميًا قبل النوم مباشرة، على تقوية المناعة والحد من أمراض الشتاء المختلفة.

السلطة الخضراء

ينصح بتناول طبق من السلطة الخضراء يوميًا، لما لها من دور فعال في تعزيز المناعة والحد من الإصابة من نزلات البرد.

تناول الاكل من المنزل:

لابد من تجنب الأطعمة الجاهزة، والاهتمام بالأطعمة الطازجة المصنوعة فى المنزل.

تناول أكل يتحتوي علي فيتامين سي:

يجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سى"،التي تعمل علي الحماية من نزلات البرد ويتواجد الفيتامين بكثرة في كلًا من البرتقال والليمون.

ممارسة الرياضة:

تعد ممارسة الرياضة من أبرز الخطوات الصحية التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي، والحماية من الكثير من الأمراض المختلفة.

عدم التعرض للهواء الب:

ينبغى عدم التعرض بشكل مفاجئ للهواء البارد، وعند ظهور بعض الأعراض كالعطس والاحتقان والصداع أو نزول ماء من الأنف، ففى هذه الحالة يتم تناول أدوية مضادة للحساسية.


ارتداء الملابس الثقيلة:

ارتداء الملابس الثقيلة الملائمة للجو وعدم تخفيف الملابس نهائيًا.

ارتداء الكمامة:

ينصح مرضى حساسية الأنف والصدر بضرورة ارتداء الكوفية والكمامة وسدادة الأنف والأذن عند التعرض للهواء البارد، ويجب عدم خلعهم إلا في مكان دافئ وذلك للحماية من أي مضاعفات.

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