استكمال المرحلة الثانية من «صنايعية مصر» بالإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية تنفيذ فعاليات مبادرة صنايعية مصر، والمقامة في الفترة من 9 حتى 23 يناير2021م، في السادسة مساء بقصر ثقافة الإسماعيلية، وتهدف المبادرة إلى استخدام الفن لنشر الوعي الحر بالحرف المصرية القديمة للحفاظ عليها من الاندثار، كما تهدف إلى تعليم مجموعة من الشباب حرفة أو مهنة يستفيدوا منها وتصبح مصدر رزق مستقبلا.وتضمنت الفعاليات ورشة الخرز، وورشة النحت البارز علي الخشب تدريب الفنان التشكيلي أحمد علام، حيث بدأ بتعريف أنواع الأخشاب المصرية وألوانها والفرق بين صلابتها والتعرف على اتجاهات ثمرة الأخشاب، والفرق بين الأخشاب المصرية وغيرها ومميزاتها عن الأخشاب المستوردة، وتهدف الورشة إلى تدريب الشباب على كيفية توظيف الفن في إخراج منتج جيد في مجال حفر الأخشاب وتحويل الديفوهات والعيوب إلى عمل فني ذو قيمة مرتفعة، بمعنى تحويل المنتج من حرفة إلى عمل فني راقي، مع الشرح المفصل لكيفية استخدام الأدوات اللازمة والحفر بشكل آمن وصحيح، واختيار التصميمات المناسبة للحفر وتكليف المتدربين لإختيار تصميم فردي تمهيدا للوصول لفكرة مميزة وكمرحلة أولى ثم إختيار تصميم جماعي لصياغة عمل مشترك مناسب للمشروع.