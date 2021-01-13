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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1433 إصابة جديدة بكورونا في العاصمة اليابانية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:59 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو تسجيل 1433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المصابين في طوكيو منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 78 ألفا و566 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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