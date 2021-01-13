الصحة الفلسطينية تحذر من تدهور حالة مصاب بكورونا معتقل لدى إسرائيل

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء من تدهور الحالة الصحية لمعتقل فلسطيني في سجون إسرائيل مصاب بفيروس كورونا.وقالت الكيلة، في بيان صحفي، إن تراجع الحالة الصحية للمعتقل المصاب بفيروس كورونا باسل عجاج 45 عاما، من الضفة الغربية، "تستلزم تدخلًا عاجلًا".وجددت الكيلة مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية للتدخل وحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل خصوصًا المرضى منهم، في ظل تفشي فيروس كورونا.واعتبرت الكيلة أن "إمعان إسرائيل في إهمالها الطبي بحق الأسرى خصوصًا في ظل تفشي فيروس كورونا يعد بمثابة قرار بقتل الأسرى ببطء"، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، في ظل استمرار انتشار الوباء داخل السجون.وبحسب البيانات الصادرة عن نادي الأسير الفلسطيني فإن 191 إصابة بفيروس كورونا سُجلت بين صفوف الأسرى في سجون إسرائيل منذ بداية الجائحة.