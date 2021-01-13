أرامكو تخفض إمدادات الخام لشركات التكرير الآسيوية في فبراير

قال عدد من المصادر المطلعة التجارية وفي مصاف اليوم الأربعاء إن أرامكو السعودية خفضت إمدادات الخام تحميل فبراير إلى ما لا يقل عن ثلاثة مشترين آسيويين فيما لبت احتياجات ما لا يقل عن ثلاثة آخرين.يأتي هذا بعدما تعهدت السعودية بخفض إضافي طوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في فبراير ومارس بموجب اتفاق مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا.وستُبقي معظم دول أوبك+ الإنتاج عند مستواه دون تغيير في ظل إجراءات الإغلاق والعزل العام الجديدة لمواجهة جائحة كورونا.وقالت المصادر التي تحدثت بشرط عدم نشر أسمائها إنه جرى خفض الإمدادات عشرة بالمئة لشركتي تكرير في شمال آسيا فيما جرى تقليص الإمدادات لشركة تكرير هندية بنحو عشرين بالمئة.ولم ترد أرامكو حتى الآن على طلب للتعقيب.وفي العام الماضي خفضت شركة الطاقة الحكومية العملاقة شحنات الخام بين يونيو وأغسطس لمشترين آسيويين بعقود محددة المدة امتثالا لاتفاق أوبك+.