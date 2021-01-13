جامعة القاهرة تحول لوائح 1267 برنامجا ومقررا دراسيا لـ«التعليم الهجين»

نجحت جامعة القاهرة، في التحول نحو الميكنة الإلكترونية والتحول الرقمي على مستوى البرامج الدراسية بكليات الجامعة المختلفة، في إطار سعي الجامعة نحو تحقيق منظومة متكاملة من التعليم عن بعد (الهجين) والذي خطت الجامعة به خطوات كبيرة منذ نحو 3 سنوات كأول جامعة مصرية تتحول إلى جامعات الجيل الثالث بمفهومها الشامل إدرايا وتعليميًا.وأنجزت الجامعة على مستوى الدراسات العليا حتى الآن تطوير لوائح 1109 درجات علمية بنظام التعليم الهجين من حيث التدريس والامتحانات من خلال وضع اللوائح الدراسية والتطبيق، حيث انتهت الجامعة من 377 درجة علمية على مستوى الدكتوراة، و428 درجة بمستوى الماجستير سواء الأكاديمي والمهني، بالإضافة إلى 304 دبلومات أكاديمية ومهنية، خلال وقت قياسي.فيما انتهت الجامعة على مستوى البرامج الدراسية للمرحلة الجامعية البكالوريوس والليسانس من تطوير 58 لائحة دراسية جديدة و158 برنامجا دراسيا بنظام التعليم الهجين على مستوى من 20 كلية من كليات ومعاهد الجامعة، حيث جاءت كليتي العلوم والهندسة الأعلى من حيث التحول نحو البرامج الهجين بـ28 برنامج لكل كلية، ثم الأداب بـ23 برنامجا، والحاسبات والذكاء الاصطناعي 21 برنامجا، والطب البيطري 9 برامج والاقنصاد والعلوم السياسية 8 برامج والاثآر 7 برامج، وكليات الصيدلة والإعلام والتخطيط والتربية طفولة ولكل منهم 4 برامج، والتجارة والحقوق والتربية النوعية ولكل منها 3 برامج، وبرنامجين لكل من الزراعة والأسنان والعلاج الطبيعي، وبرنامج واحد لكل من طب قصر العيني والتمريض ودار العلوم.وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن ما حققته الجامعة من التحول على مستوى التعليم عن بعد (الهجين) سواء على مرحلة الدراسات العليا أو المرحلة الجامعية يعد إنجازا كبيرا في وقت قياسي، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة أخذت على عاتقها التحول نحو جامعات الجيل الثالث ومن بينها التحول الرقمي والمزج بين النظام الحالي المباشر والنظام الإلكتروني وهو ما تحقق الآن على أرض الواقع.وأضاف الدكتور الخشت، أن اتخاذ جامعة القاهرة المبادرة منذ نحو 3 سنوات ساهم بشكل كبير في نجاح الجامعة في تخطي ومواجهة جائحة فيروس كورونا التي أجبرت على ضرورة التحول إلى التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة لم تشهد أي مشكلات في التحول الرقمي خاصة وأن الجامعة كانت قطعت شوطًا كبيرا قبل فرض الجائحة النظام الجديد على الجميع وبالتالي كانت الجامعة تملك البنية الأساسية للنظام.وأوضح الخشت، أن جامعة القاهرة تواصل العمل نحو التطور العالمي لمواكبة جامعات العالم المتقدمة ليس على مستوى التحول الرقمي وحسب وإنما على كافة المستويات سواء من إدخال نظم تعليمية جديدة غير تقليدية ومناهج ومقررات دراسية مختلفة تساهم في تنمية الفكر لدي طلابها من خلال دراسة مقرر التفكير النقدي، والتي أشاد وأوصى بدراستها الاتحاد الاوروبي، فضلا عن المشروع القومي لتطوير العقل المصري، بالإضافة إلى إدخال مناهج تلائم وظائف المستقبل والتكنولوجيات الباذغة.