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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

562 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:52 ص
كورونا
كورونا
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أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن البلاد رصدت 562 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 70 ألفا و212 إصابة ليتجاوز حاجز الـ70 ألف إصابة منذ تأكيد أول إصابة في يوم 20 يناير العام الماضي.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أنه بذلك يظل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في حدود الـ500 إصابة، وسط تباطؤ وتيرة الموجة الثالثة لانتشار الفيروس.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 536 إصابة محلية و26 إصابة وافدة من الخارج.

كما سجلت البلاد 20 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم أمس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1185 وفاة، وبلغت نسبة الوفيات 1.69%.

وارتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس بمقدار 1067 شخصا مقارنة باليوم السابق لتصل إلى 54 ألفا و636 شخصا، بينما تراجع عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي بمقدار 525 شخصا إلى 14391 شخصا خلال نفس الفترة.

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