215 ألف إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا

سجلت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية 215 ألفًا و805 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن 4 آلاف و327 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن)" الأمريكية اليوم الأربعاء- إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 22 مليونًا و838 ألفًا و110 حالات، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 380 ألفًا و670 حالة.