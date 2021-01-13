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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يرتفع مع توقف ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:47 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، إذ تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما عزز احتمال تقديم تحفيز مالي ضخم في الولايات المتحدة الإقبال على المعدن الأصفر كأداة تحوط من التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1857.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، بينما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1859.20 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت "الصورة الكبيرة ما زالت إيجابية للغاية بالنسبة للذهب. في ظل أن العوائد الحقيقية ما زالت منخفضة وأن الدولار يواصل مساره النزولي مع تقدم العام، يظل الذهب اقتراحا جذابا".

وأضاف "لكنني لن أفاجأ إذا رأينا بعض الانخفاضات أو اتجاها نزوليا قصير الأمد في الذهب مع توازن سوق الدولار".

ونزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في عشرة أشهر، ودفعت الدولار للانخفاض وخفضت تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

وتلقى الذهب المزيد من الدعم من خطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لضخ "تريليونات" الدولارات في إجراءات لتخفيف التداعيات في الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا. وسيجري الكشف عن الخطة غدا الخميس.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا عالميا لما يزيد علي91 مليون حالة، فيما تطبق العديد من الدول قيودا أشد صرامة لكبح الانتشار، بينما تظل معدلات التطعيم مخيبة للتوقعات.

ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن يتعافى الاقتصاد بقوة إذا تسارعت وتيرة التطعيم، لكن ذلك أيضا يطرح أسئلة بشأن توقعات البنك المركزي للسياسة النقدية.

ويستفيد الذهب عادة من تيسير السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 % إلى 25.48 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 % إلى 1074.55 دولار وهبط البلاديوم 0.2 % إلى 2386.72 دولار.

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