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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تسجل مجددا فوق الألف حالة وفاة بكورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:36 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
وكالات
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سجلت ألمانيا مجددا فوق الألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء.

فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية أنه تم تسجيل 1060 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في غضون الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد يومي للوفيات بكورونا يوم الجمعة الماضي بواقع 1188 حالة.

وذكر المعهد أن عدد الإصابات اليومية الجديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 19 ألفا و600 حالة.

وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا حتى الآن في 18 ديسمبر، يبلغ 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم 155 حالة. وبلغ أعلى معدل تم تسجيله حتى الآن 6ر197 حالة في 22 ديسمبر الماضي.

وجاء في تقرير المعهد عن الوضع مساء الثلاثاء أن "التراجع في معدل الإصابات في غضون سبعة أيام الذي لوحظ خلال العطلات وبداية العام لم يستمر... في المقابل، يمكن ملاحظة زيادات كبيرة في الإصابات بين جميع الفئات العمرية، وخاصة في الفئات العمرية الأصغر (بين 15 و39 عاما)".

ومنذ بداية الجائحة، أحصى معهد روبرت كوخ أكثر من مليون و953 ألفا و426 إصابة في ألمانيا. وارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 42 ألفا و637 حالة حتى اليوم. وبلغ عدد المتعافين مليون و596 ألفا و600 شخص.

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