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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«يوتيوب» يحذف فيديو لترامب ويحظره من رفع فيديوهات جديدة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:25 ص
ترامب
ترامب
أ ش أ
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حظر موقع يوتيوب حساب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من تحميل مقاطع الفيديو لمدة أسبوع بعد نشره محتوى مخالف، حسبما أفاد موقع "أكسيوس".

ووفقا للموقع الأمريكي - حسبما نقلت قناة الحرة الامريكية اليوم الأربعاء - فإن يوتيوب المملوك لشركة جوجل، أزال فيديو حديث رفعه حساب الرئيس الأمريكي على الموقع بسبب "انتهاكه سياساته ضد التحريض على العنف".

وذكر موقع، "يوتيوب" في بيان لموقع أكسيوس "بعد مراجعة متأنية، وفي ضوء المخاوف بشأن احتمال استمرار عمليات العنف، أزلنا المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد جيه ترامب وأصدرنا إنذارا لانتهاك سياساتنا الخاصة بالتحريض على العنف".

وأضاف "يوتيوب": "وفقا لنظام الإنذارات لدينا، تُمنع القناة الآن من تحميل مقاطع فيديو جديدة أو بث مباشر لمدة 7 أيام على قابلة للتمديد".
كما عطل يوتيوب التعليقات في حساب قناة ترامب التي تملك 2.77 مليون مشترك.

وكان يوتيوب تعرض لضغوطات لإيقاف حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد خطوة مماثلة قام فيها موقع تويتر بحذف حساب ترامب بشكل كامل، بينما فرض موقع فيسبوك حظرا على حساب الرئيس لمدة أسبوعين.

ومع ذلك، يبقى حساب الرئيس في تطبيق تبادل الصور الشهير "إنستجرام" فعالا، لكنه الحساب لم ينشر محتوى جديد منذ يوم 6 يناير الحالي الذي شهد حادثة اقتحام مبنى الكابيتول.

وأسفرت حادثة اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب الذي يرفض نتائج الانتخابات الرئاسية، أثناء عقد جلسة الكونجرس للمصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة، عن وقوع 5 قتلى بينهم ضابط شرطة.

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