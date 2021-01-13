أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

أصدرت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فاتورة استهلاك شهرية للمشتركين على مستوى كل قطاعات الاستهلاك مستحقة السداد عن شهر يناير 2021 وفقًا لنظام المحاسبة الموحد باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي تعرف بنظام "باركود"، والذي يمكن الشركة من تسجيل كل بيانات المشترك من تاريخ استهلاكات رقم العداد المسجل بعنوان عقار المشترك ورقم شقته، وذلك في إطار رقمنة آليات منظومة قراءة العدادات والتحصيل بقطاع الكهرباء.من جانبه أصدر المحاسب محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، قرارا باعتماد الإصدار الجديد لفاتورة استهلاك المشتركين لشهر يناير 2021 على أن يتم تحصيل الفواتير المتأخرة من الإصدار القديم إلى حين الانتهاء من تحصيل كل المتأخرات، ثم يبدأ تعميم تطبيق التجربة الجديدة.وتنفرد "الدستور" بنشر أول صورة للفاتورة الجديدة بتطبيق نظام الـ"باركود"، وتفند مكوناتها، التي تتضمن شرحا تفصيليا للنظام المحاسبي، ورقم مسلسل لملف المشترك بإدارات الكهرباء التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.يوجد أعلى يمين الصورة للفاتورة جدول يوضح اسم المشترك ثم رقم تسلسله ووصف المكان، سواء سكني أو تجاري، وفي اليسار المقابل جدول آخر يتضمن حجم الجهد المخصص للمشترك سواء كان سكنيا أو من كبار المشتركين.وفي منتصف الفاتورة من الأعلى توجد علامة الـ"باركود" التي يتم من خلالها التأكد من صحة بيانات الفاتورة وتطابقها مع البيانات المسجلة وفقًا لقارئ العداد بنظام الـ"باركود" أيضًا، وبذلك يكون قد تم تلافي كل المشكلات المتعلقة بأخطاء الفواتير التي كانت تعاني منها شركات توزيع الكهرباء والمشتركون في الوقت نفسه.كما تضمنت فاتورة الاستهلاك الجديدة التي تعمل بنظام الـ"باركود"، خاصة سداد رسوم الاستهلاك عن طريق الخدمات البنكية، إذ يوجد أسفل يسار الفاتورة رقم الحساب الخاص بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الذي يمكن من خلاله أن يسدد المشترك قيمة الاستهلاك عبر تحويل من حسابه البنكي إلى حساب الشركة، ولكن يلاحظ أن هذه الخاصية تتوافر في الفاتورة التي تعرف بـ"الكعب" فقط، أما الفاتورة الأصلية لا تتوافر بها، نظرًا لكونها لا تسلم إلا في حالة السداد الفوري.