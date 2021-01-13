حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 13 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: وجود القمر الجديد في البيت الثاني بيت المال يتحدث عن مسائل مالية تخص بعض الشراكات من رسوم وعائدات أو ما شابه، وتسعى لتغطية العجز في ميزان المدفوعات.عاطفيًا: تعيش حبًا قويًا وأحاسيس رائعة، وخوفًا من فقدان هذا الحب نتيجة ظروف محيطة بك، وتحاول أن تكون أكثر قدرة على إسعاد الشريك بحبك الدافئ.صحيا: الاعتماد على الخضراوات والفواكه يزوّد الجسم حيوية ونشاطًا بعد عناء العمل.