حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 13 يناير 2021
الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:14 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: تكثر المسؤوليات الملقاة على عاتقك وتتداخل بعضها مع بعض، لذا أنصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة.
عاطفيًا: لا تراهن على الحظ ولا على المصادفة لئلا تخسر شريكًا أو حبيبًا، حاذر التحديات لئلا تعرّض نفسك للحوادث.
صحيًا: تبدو أكثر نشاطًا وحيوية، وتكون مرتاحًا نفسيًا بعدما منحت نفسك قسطًا وافيًا من الراحة.
مهنيًا: تكثر المسؤوليات الملقاة على عاتقك وتتداخل بعضها مع بعض، لذا أنصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة.
عاطفيًا: لا تراهن على الحظ ولا على المصادفة لئلا تخسر شريكًا أو حبيبًا، حاذر التحديات لئلا تعرّض نفسك للحوادث.
صحيًا: تبدو أكثر نشاطًا وحيوية، وتكون مرتاحًا نفسيًا بعدما منحت نفسك قسطًا وافيًا من الراحة.