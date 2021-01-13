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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد استقالته من البيت الأبيض.. من هو العالم المغربى رئيس تطوير لقاح كورونا؟

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:46 ص
منصف السلاوي
منصف السلاوي
هدير سند
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قدم العالم المغربي منصف السلاوي، رئيس فريق البيت الأبيض لتطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، استقالته، بناء على طلب من الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدنن، وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز».

ولد الدكتور منصف السلاوي في سنة 1959 في مدينة أغادير المطلة على المحيط الأطلسي في المغرب، ودرس في المملكة إلى أن حصل على شهادة البكالوريا «الثانوية العامة» من ثانوية محمد الخامس في الدار البيضاء، ثم سافر بعد ذلك إلى فرنسا حتى يدرس الطب وهو السابعة عشرة، على غرار عدد من الطلبة المغاربة الذين يختارون إكمال دراستهم في الخارج.

لكن «السلاوي» مني بخيبة أمل أولى، ولم يستطع أن يسجل نفسه في الجامعة الفرنسية؛ لأن أجل التسجيل كان قد انتهى، ولذلك، قرر أن ينتقل صوب بلجيكا المجاورة، وهي بلد فرانكفوني أيضًا، ثم درس في جامعة بروكسيل الحرة وحصل على شهادة «الإجازة» في البيولوجيا.

في مرحلة موالية، نال شهادة الدكتوراة في علم الأحياء الجزيئي، ثم تلقى عدة دورات في جامعات أمريكية مرموقة مثل كلية هارفارد للطب وجامعة تافتس، أما في الحياة المهنية، فعمل السلاوي أستاذًا بجامعة مونز البلجيكية، وكتب ما يقارب مئة ورقة بحثية.

ودافع «السلاوي» في مواقفه عن الابتكار في مجال الصيدلة، وحث على إيلاء عناية كبرى للبحث العلمي، وقال في إحدى هذه اللقاءات إن الميزانيات التي تقدم للعلماء يجب أن تسمى بالاستثمار لأنها تبشر بعائد ملموس، وتتكلل بتطوير أدوية ذات نفع عظيم.

قضى «السلاوي» ثلاثين عامًا، وهو يعمل في شركة «جلاكسو سميث كلاين» العملاقة وهي مؤسسة بريطانية عالمية، وفي سنة 2006، قامت بتعيينه على رأس قسم البحوث والتطوير.

وأعلن خطة لإنشاء مجموعة مختصة في العلوم العصبية بمدينة شنغهاي الصينية، وراهن على الاستعانة بما يقارب ألف موظف، في مشروع قدرت تكلفته بمئة مليون دولار، وتوقفت المبادرة في 2017.

وفي سنة 2008، أشرف «السلاوي» على قيام شركة الصيدلية البريطانية والعالمية بالاستحواذ على شركة «سبيريت فارماسوتيكالز» في صفقة وصلت قيمتها إلى 720 مليون دولار، ثم أشرف أيضًا على شراء شركة «هيومان جينوم ساينسز» بثلاثة مليارات دولار.

خلال مسيرته الأكاديمية، أشرف العالم المغربي على تطوير عدد من اللقاحات؛ مثل لقاح «سيرفاريكس» لأجل الوقاية من سرطان عنق الرحم، فضلًا عن لقاح «روتاريكس» لحماية الأطفال من التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، ثم لقاح وباء إيبولا.

وقضى «السلاوي» 27 عامًا وهو يجري بحوثًا حول لقاح «سيرفاريكس» للوقاية من الملاريا، إلى أن اعتمدته وكالة الأدوية الأوروبية في سنة 2015، وهو الأول من نوعه في العالم.

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