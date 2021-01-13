كاتب تركى: احتياطيات العملات الأجنبية بـ«المركزى» حالتها سلبية

قال الكاتب الصحفي نديم تركمان، إن صندوق الثروة السيادية التركي تحول إلى أكبر مصدر تمويل في البلاد بعد أن تحولت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى حالة سلبية، واتسع العجز التجاري وتراجعت عائدات صناعة السياحة.وأشار الكاتب المتخصص في الضرائب، في مقاله لصحيفة "سوزوكو" التركية، إلى أن الميزانية العمومية للصندوق تلقت ضربة كبيرة في عام 2019 وتفاقمت تلك المشاكل المالية العام الماضي حيث أُثقلت عليه المزيد والمزيد من الديون وتراجعت الإيرادات.وقال تركمان "لو أن الصندوق مؤسسة تجارية، لكان قد أفلس من الناحية الفنية"، "يجب أن تبحث عن رأس المال.. إنها ليست حالة مستدامة للغاية".وأضاف أن صافي ربح الصندوق انخفض بنسبة 48 في المئة سنويًا إلى 8.85 مليار ليرة (1.19 مليار دولار) في عام 2019، ويبدو أن وضعه المالي قد ساء العام الماضي بسبب جائحة كوفيد -19 وتراجع قيمة الليرة، مع ارتفاع التكاليف، بوتيرة أسرع من الإيرادات.وقال تركمان إن الوضع المالي للبنوك التي يسيطر عليها الصندوق - والتي تشمل البنوك الثلاثة الرئيسية التي تديرها الدولة - ربما أدى إلى تدهور حاد في الميزانية العمومية للصندوق في عام 2020. وقال إن معظم الديون في الصندوق تعود إلى هذه الشركات وآجال استحقاق هذا الاقتراض قصير الأجل إلى حد كبير.