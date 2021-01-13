تفاصيل جلسة التصويت على قرار عزل ترامب

انتهت الجلسة الأولى التي عقدها مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، بالتصويت التمهيدي لصالح تفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي، لعزل الرئيس الحالي دونالد ترمب، حيث صوت 219 نائبا ديمقراطيا من أصل 435 لصالح تفعيل المادة، بحسب شبكة "سي إن إن".وصوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على قرار طلب "بنس" بتفعيل التعديل 25 للدستور، الذي يسمح له بعزل الرئيس.وكان تفعيل المادة 25 من الدستور، لعزل الرئيس يحتاج إلى 218 صوتا، فيما أعلن عدد من النواب الجمهوريين مع بدء الجلسة، عن تأييدهم لإجراءات عزل ترامب.وطالب عدد من النواب بمعاقبة المقصرين في تأمين مبنى "الكونجرس"، وقال نائب عن "أوكلاهوما"، إنه تجب مقاضاة المسئولين عما جرى في الكونجرس، فيما أكد نائب ديمقراطي عن "كاليفورنيا" أنه تجب مقاضاة من حرض على مهاجمة الكونجرس.وأشار نائب عن "كنتاكي"، إلى أنه تجب محاسبة من تجرأ على مهاجمة الكونجرس، موضحًا أنه لا يمكن السماح بتكرار هذه التجربة.وكانت نائبة عن "بنسلفانيا"، دعت في وقت سابق، مايك بنس نائب ترامب، لتفعيل المادة 25 من الدستور، فيما أكدت نائبة عن "أوكلاهوما" أنه لا يمكن قبول التحريض على التمرد.