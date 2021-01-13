رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كمال أوغلو: أردوغان لم يفِ باليمين الذى حلفه لحماية البلاد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:58 ص
كمال كليتشدار
كمال كليتشدار
هدير سند
طباعة
قال كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لم يفِ باليمين الذي حلفه لحماية عرش البلاد، ولا يستطيع أن يحمي الدولة.

وأشار في اجتماع حزبه، إلى سفينة تركية جرى البحث عنها في البحر المتوسط لمدة 4 ساعات، لكنهم لم يتوصلوا إليها، قائلًا: «لم يخرج أردوغان ليعلن عن نتائج البحث عن السفينة التركية المفقودة، هل بهذه الطريقة يحمي الرئيس التركي الدولة».

وأضاف أن «الشخص الذي يتقاسم النَصب مع النصابين، لا يصلح أن يكون رئيسًا للدولة التركية، فهو شريك بسكوته على تلك الجرائم».

وأكد أن «أردوغان لم يفِ باليمين الذي حلفه لحماية عرش البلاد، علاوة على أخذ التبرعات التي من المفترض أن يتم صرفها لشهداء انقلاب 16 يوليو، دون أدنى خجل، فمن الخطأ مناداة أردوغان برئيس، فهو لا يعرف معنى الشرف».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 13-1-2021

بالميراس البرازيلى يتأهل لنهائى الليبرتادوريس

ميلان يتأهل لربع نهائى كأس إيطاليا بفوزه على تورينو

أتليتكو مدريد يواصل صدارته للدورى الإسبانى بالفوز على إشبيلية

أيام زمان

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

طارق على: فخور بالحصول على جائزة «شاعر المسرح».. حوار

مختارات لشعراء عالميين بالعربية فى «وحدها العتمة تضىء»

«الرواية والتاريخ».. كتاب جديد لعادل ضرغام

سيد هويدى ينعى «شفيع شلبى»: كان فنانًا استثنائيًا