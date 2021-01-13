كمال أوغلو: أردوغان لم يفِ باليمين الذى حلفه لحماية البلاد

قال كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لم يفِ باليمين الذي حلفه لحماية عرش البلاد، ولا يستطيع أن يحمي الدولة.وأشار في اجتماع حزبه، إلى سفينة تركية جرى البحث عنها في البحر المتوسط لمدة 4 ساعات، لكنهم لم يتوصلوا إليها، قائلًا: «لم يخرج أردوغان ليعلن عن نتائج البحث عن السفينة التركية المفقودة، هل بهذه الطريقة يحمي الرئيس التركي الدولة».وأضاف أن «الشخص الذي يتقاسم النَصب مع النصابين، لا يصلح أن يكون رئيسًا للدولة التركية، فهو شريك بسكوته على تلك الجرائم».وأكد أن «أردوغان لم يفِ باليمين الذي حلفه لحماية عرش البلاد، علاوة على أخذ التبرعات التي من المفترض أن يتم صرفها لشهداء انقلاب 16 يوليو، دون أدنى خجل، فمن الخطأ مناداة أردوغان برئيس، فهو لا يعرف معنى الشرف».