بالميراس البرازيلى يتأهل لنهائى الليبرتادوريس

تأهل فريق بالميراس البرازيلي إلى نهائي كأس الليبرتادرويس على الرغم من خسارته من ضيفه ريفر بليت الأرجنتيني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم الأربعاء، بملعب براخو انتاريخا في اياب نصف نهائي البطولة.وكان بالميراس قد حقق الفوز في لقاء الذهاب في الارجنتين بثلاثية نظيفة ليتاهل الفريق البرازيلى الي النهائي بنتيجة 3-2 بمجموع اللقاين.سجل ثنائية ريفر بليت كل من روبيرتو روخاس في الدقيقة 29 ورفائيل سانتوس بوري في الدقيقة 44، ولعب ريفير بليت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72 بعد طرد روخاس لحصوله على إنذارين.وينتظر بالميراس في النهائي الفائز من لقاء سانتوس البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني فجر غد الخميس، علما بأن لقاء الذهاب في الأرجنتين قد انتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.