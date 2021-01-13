بنس: لن أفعل التعديل الـ25 لعزل ترامب

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لرئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إنه لن يفعل التعديل الخامس والعشرين لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك مع بدء جلسة مجلس النواب للتصويت على تفعيل هذا التعديل.وقال بنس في رسالة لبيلوسي: «لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة بلدنا أو يتسق مع دستورنا»، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».