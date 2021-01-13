البرازيل تسجل 64025 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن البرازيل سجلت 64025 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و1110 وفيات بكوفيد-19، فيما تكافح البلاد عودة ظهور الجائحة.وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت في الوقت الحالي 8195637 حالة إصابة منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 204690 وفاة، في ثالث أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.