استطلاع: نصف البلغاريين يرفضون لقاح كورونا
الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:26 ص
وكالاتطباعة
كشف استطلاع للرأي أن نصف البلغاريين تقريبًا يرفضون تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا.
وأفاد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب إنترناشيونال بأن نحو 46% من البلغاريين قالوا إنهم يرفضون اللقاح، بينما قال 30% إنهم يودون تلقي اللقاح.
وقال 23% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لم يحسموا أمرهم، وشمل الاستطلاع عينة من 800 شخص.
وقال حوالي 48% إنهم يعتقدون أن اللقاحات خطيرة، بينما أعرب 34% عن اعتقادهم أنها غير ضارة نسبيًا، ولم يرد 18% أو قالوا إنهم لا يعرفون.
وتلقى أكثرمن 14 ألف شخص التطعيمات بالفعل في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 6.9 مليون نسمة، وفقًا للبيانات الرسمية وتهدف الحكومة إلى تطعيم 70% من السكان.
ومنذ بدء الجائحة، سجلت بلغاريا نحو 200 ألف إصابة وأكثر من ثمانية آلاف وفاة.
وأفاد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب إنترناشيونال بأن نحو 46% من البلغاريين قالوا إنهم يرفضون اللقاح، بينما قال 30% إنهم يودون تلقي اللقاح.
وقال 23% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لم يحسموا أمرهم، وشمل الاستطلاع عينة من 800 شخص.
وقال حوالي 48% إنهم يعتقدون أن اللقاحات خطيرة، بينما أعرب 34% عن اعتقادهم أنها غير ضارة نسبيًا، ولم يرد 18% أو قالوا إنهم لا يعرفون.
وتلقى أكثرمن 14 ألف شخص التطعيمات بالفعل في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 6.9 مليون نسمة، وفقًا للبيانات الرسمية وتهدف الحكومة إلى تطعيم 70% من السكان.
ومنذ بدء الجائحة، سجلت بلغاريا نحو 200 ألف إصابة وأكثر من ثمانية آلاف وفاة.