استطلاع: نصف البلغاريين يرفضون لقاح كورونا

كشف استطلاع للرأي أن نصف البلغاريين تقريبًا يرفضون تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا.وأفاد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب إنترناشيونال بأن نحو 46% من البلغاريين قالوا إنهم يرفضون اللقاح، بينما قال 30% إنهم يودون تلقي اللقاح.وقال 23% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لم يحسموا أمرهم، وشمل الاستطلاع عينة من 800 شخص.وقال حوالي 48% إنهم يعتقدون أن اللقاحات خطيرة، بينما أعرب 34% عن اعتقادهم أنها غير ضارة نسبيًا، ولم يرد 18% أو قالوا إنهم لا يعرفون.وتلقى أكثرمن 14 ألف شخص التطعيمات بالفعل في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 6.9 مليون نسمة، وفقًا للبيانات الرسمية وتهدف الحكومة إلى تطعيم 70% من السكان.ومنذ بدء الجائحة، سجلت بلغاريا نحو 200 ألف إصابة وأكثر من ثمانية آلاف وفاة.