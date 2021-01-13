كندا تمدد إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة حتى 21 فبراير

أعلنت الحكومة الكندية، مد إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة أمام السفر غير الضروري حتى 21 فبراير المقبل على الأقل، في إطار مكافحة انتشار جائحة "كورونا".وكتب وزير السلامة العامة الكندي، بيل بلير، اليوم في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "ستواصل حكومتنا ضمان سلامة الكنديين ضد كوفيد-19 وستبني قراراتنا على أفضل نصيحة متاحة للصحة العامة".وتحظر الاتفاقية "الكندية - الأمريكية" دخول معظم المسافرين الذين ليسوا مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين أو أشخاص يدخلون من الولايات المتحدة لأسباب غير ضرورية إلى الأراضي الكندية.وكان قد بدأ سريان إغلاق الحدودبين كندا والولايات المتحدة الأمريكية في أواخر شهر مارس الماضي.