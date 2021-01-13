ميلان يتأهل لربع نهائى كأس إيطاليا بفوزه على تورينو

تأهل نادي ميلان لدور الثمانية بكأس إيطاليا بعد الفوز على ضيفه تورينو بركلات الترجيح 5-4 في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو في إطار دور الـ16 من المسابقة.وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمت التأهل لصالح ميلان.وتأهل ميلان إلى ربع نهائي البطولة، الذي يلتقي فيه الفائز من المباراة التي ستقام غدا بين فيورنتينا وإنتر ميلان.