أتليتكو مدريد يواصل صدارته للدورى الإسبانى بالفوز على إشبيلية

واصل فريق أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الإسباني بعده انتصاره على ضيفه إشبيلية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بملعب واندا ميتروبوليتانو في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى للبطولة.سجل هدفي اتليتكو كل من آنخل كوريا في الدقيقة 17 وساؤول نيجويز في الدقيقة 76.بهذا الفوز، رفع أتلتيكو رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، وتجمد رصيد إشبيلية عند 30 نقطة في المركز السادس.