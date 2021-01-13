منظمة دولية: تدمير 43 مليون هكتار من الغابات منذ 2004

ذكر الصندوق العالمي للطبيعة اليوم الأربعاء أنه تم تدمير ما لا يقل عن 43 مليون هكتار من الغابات الـ12 استوائية المطيرة منذ عام 2004.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، تستند الحسابات إلى صور الأقمار الاصطناعية المسجلة بين عامي 2004 و2018 في 24 منطقة معرضة للخطر بشكل خاص، وفقًا لبيان الصندوق العالمي للطبيعة، وهو منظمة دولية غير حكومية.وحدث أكبر دمار في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل وكولومبيا وبيرو وبوليفيا وفنزويلا وجيانا، حيث تم تجريف ما مجموعه 2ر18 مليون هكتار - وهي مساحة تعادل نصف مساحة ألمانيا تقريبا.كما تم رصد بؤر أخرى لإزالة الغابات في بورنيو وباراجواي والأرجنتين ومدغشقر وسومطرة.وذكر الصندوق أن حوالي نصف الغابات المطيرة في تلك المناطق مجزأة بشدة بسبب الطرق أو الأراضي الصالحة للزراعة، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف وحرائق الغابات.وذكر الصندوق أن المستهلكين لعبوا دورا أيضا في تجريف الغابات.وقال البيان: "غالبا ما يتم تدمير الغابات لإنتاج الصويا من أجل تغذية الحيوانات، والكاكاو ولحم البقر ليتم توريدها إلى الاتحاد الأوروبي".