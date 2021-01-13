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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شقيقة كيم جونج أون تنتقد كوريا الجنوبية بسبب عرض عسكرى

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:07 ص
كيم يو جونج
كيم يو جونج
وكالات
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انتقدت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، جيش كوريا الجنوبية بشدة لتتبعه من كثب عرضا عسكريا لبلادها يُعتقد أنه أقيم في بيونج يانج احتفالا بمؤتمر نادر للحزب الحاكم.

وجاءت انتقادات الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي بعد أن كشف مسئولون عسكريون في سيئول عن وجود علامات تشير إلى أن كوريا الشمالية نفذت عرضا عسكريا في وسط بيونج يانج ليل الأحد تزامنا مع المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، عن كيم يو جونج قولها "من المستغرب أن رؤساء الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أصدروا بيانا لا معنى له مفاده أنهم رصدوا قيام الشمال بعرض عسكري في منتصف ليل العاشر من يناير وأنهم في منتصف عملية التتبع الدقيق".

وأضافت: "إنهم الأكثر حمقا ويتصدرون قائمة العالم في سوء السلوك لأنهم حريصون فقط على الأشياء التي تثير ضحك العالم".

وأشارت وكالة "يونهاب" إلى أن كيم ربما تم تخفيض رتبتها إلى "نائب مدير" اللجنة المركزية لحزب العمال من منصبها السابق كنائب أول لمدير القسم، بالنظر إلى كيفية الإشارة إليها في بيان حديث.

وفي جلسة سابقة من مؤتمر الحزب، لم يتم إدراجها أيضا كعضو أو كعضو بديل في المكتب السياسي للحزب.

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