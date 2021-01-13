الديمقراطيون: ترامب ارتكب «جريمة خطيرة» ضد البلاد

اتهم أعضاء في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي الرئيس دونالد ترامب بارتكاب "جريمة خطيرة" ضد الولايات المتحدة تتطلب عزله من منصب الرئاسة فورا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، جاء في تقرير خاص بملف عزل ترامب من منصبه، أعده الديمقراطيون من لجنة الشئون القانونية في مجلس النواب، ونشره رئيس اللجنة، النائب جيرولد نادلر، يوم الثلاثاء، أن "الرئيس ترامب ارتكب جريمة خطيرة ضد البلاد، حيث حرض على العصيان في الكابيتول في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020".وأضاف التقرير أن "الوقائع تشير إلى أنه لا يمكن له أن يبقى في منصبه ولا ليوم واحد، وتتطلب عزل الرئيس ترامب فورا".ويأتي ذلك عشية تصويت مجلس النواب على قرارين، يدعو أحدهما نائب الرئيس مايك بينس لعزل الرئيس ترامب بموجب التعديل الـ 25 على الدستور الأمريكي، والثاني حول عزله من قبل الكونجرس بتهمة التحريض للعصيان.يذكر أن أنصار الرئيس المنتهية ولايته اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن يوم 6 يناير الجاري بعد تصريحات لترامب رفض فيها الاعتراف بهزيمته في الانتخابات وتحدث فيها عن تزوير نتائجها.