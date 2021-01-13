«الرواية والتاريخ».. كتاب جديد لعادل ضرغام

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ أحدث مؤلفات الناقد الدكتور عادل ضرغام٬ أستاذ الأدب الحديث والنقد بكلية دار العلوم جامعة الفيوم٬ تحت عنوان «الرواية والتاريخ.. من التاريخ إلى الهوية».يقارن هذا الكتاب طبيعة الإضافات التي تتشكل بالتدريج للنوع الأدبي٬ ويعاين تشكيلات هذه الإضافات من خلال نظرة ترتبط بمراقبة المتغيرات التي تلحق به٬ وتؤدي بالضرورة إلي زحزحة الأسس أو الأسانيد التي يستند إليها في تجذير وجوده وتشييده.فالكتاب يحاول مساءلة التحولات التي ظهرت في العقود الأخيرة في الرواية التاريخية٬ وطبيعة تمددها انطلاقًا من لحظة حضارية ذات خصوصية، فمعظم الروايات مشدودة إلي سؤال مهم وأساسي هو سؤال الهوية٬ ويتجلي وكأنه مدخل ضروري لتفكيك أسس النوع. حيث يجعلها ــ أي الرواية التاريخية ــ تتحلل وتغادر سياقها المحدود٬ وتصبح في النهاية رواية معرفية٬ مهمومة بمقاربة وضع الإنسان مقاربة غير زمنية٬ وغير عرقية منطلقة من أسس تجريدية تصاحبه علي الدوام.