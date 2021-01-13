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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العدل الأمريكية: اتهامات بـ«العصيان» و«التآمر» على خلفية اقتحام الكابيتول

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:53 ص
اقتحام الكابيتول
اقتحام الكابيتول
وكالات
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها تتوقع توجيه اتهامات بـ"العصيان" و"التآمر"، على خلفية اقتحام مبنى كابيتول العاصمة واشنطن في السادس من يناير الحالي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قد اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونجرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونجرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.

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