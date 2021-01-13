رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إلغاء زيارة دبلوماسية أمريكية رفيعة إلى تايوان

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:26 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء زيارة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إلى تايوان، والتي كان من المقرر أن تستمر من يوم الأربعاء حتى الجمعة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" برر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلغاء جميع الرحلات الخارجية في الوزارة، بما في ذلك رحلته إلى أوروبا هذا الأسبوع، بسبب انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس الجديد جو بايدن.

وتعليقا على إلغاء زيارة كرافت لتايوان، قالت وزارة الخارجية لهذه الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، إنها تفهم وتحترم قرار واشنطن إلغاء الزيارة، مضيفة أنها ترحب بأي زيارة لكرافت إلى تايوان في الوقت المناسب في المستقبل.

وكانت ردود الفعل الصينية على الزيارة المقررة غاضبة، حيث دعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة "للتخلي عن التصرفات المجنونة وغير العقلانية لبعض الأشخاص".

يذكر أن جزيرة تايوان تديرها حكومة مستقلة عن الصين منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية في أربعينات من القرن الماضي، والتي انتصر فيها الشيوعيون وسيطروا على جميع أراضي البلاد باستثناء الجزيرة، لكن بكين لا تزال تعتبرها جزءا من أراضيها.

وأسفرت مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز العلاقات بين واشنطن وتايوان عن زيادة التوترات مع الصين.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

من هو أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الجديد؟

القوات المسلحة تطهر مجمع صالات استاد القاهرة قبل بطولة اليد

«وجه القمر».. دينا فؤاد: شخصية حنان فى «جمال الحريم» صعبة جدًا

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مانشستر يونايتد ينفرد بالصدارة بهدف بوجبا «الصاروخى» فى شباك بيرنلى

لأول مرة.. علماء فلك يرصدون مجرة بعيدة «تموت»

وفاة رجل الأعمال الأمريكى شيلدون أديلسون عن عمر 87 عامًا

رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2021

أيام زمان

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

طارق على: فخور بالحصول على جائزة «شاعر المسرح».. حوار

«الرواية والتاريخ».. كتاب جديد لعادل ضرغام

سيد هويدى ينعى «شفيع شلبى»: كان فنانًا استثنائيًا

عبد الكريم هداد بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة