إلغاء زيارة دبلوماسية أمريكية رفيعة إلى تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء زيارة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إلى تايوان، والتي كان من المقرر أن تستمر من يوم الأربعاء حتى الجمعة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" برر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلغاء جميع الرحلات الخارجية في الوزارة، بما في ذلك رحلته إلى أوروبا هذا الأسبوع، بسبب انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس الجديد جو بايدن.وتعليقا على إلغاء زيارة كرافت لتايوان، قالت وزارة الخارجية لهذه الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، إنها تفهم وتحترم قرار واشنطن إلغاء الزيارة، مضيفة أنها ترحب بأي زيارة لكرافت إلى تايوان في الوقت المناسب في المستقبل.وكانت ردود الفعل الصينية على الزيارة المقررة غاضبة، حيث دعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة "للتخلي عن التصرفات المجنونة وغير العقلانية لبعض الأشخاص".يذكر أن جزيرة تايوان تديرها حكومة مستقلة عن الصين منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية في أربعينات من القرن الماضي، والتي انتصر فيها الشيوعيون وسيطروا على جميع أراضي البلاد باستثناء الجزيرة، لكن بكين لا تزال تعتبرها جزءا من أراضيها.وأسفرت مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز العلاقات بين واشنطن وتايوان عن زيادة التوترات مع الصين.