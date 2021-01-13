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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوروبا: تصنيف أمريكا لـ«أنصار الله» كمنظمة إرهابية يؤدى لتعقيد السلام باليمن

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:05 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن تصنيف واشنطن لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن منظمة إرهابية، سيؤدي إلى "تعقيد جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية للنزاع في البلاد".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أوضح الاتحاد، في بيان له، أن "تصنيف الولايات المتحدة لأنصار الله كمنظمة إرهابية خارجية مع ثلاثة من قياداتها، يهدد بجعل جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية شاملة للنزاع في اليمن أكثر صعوبة".

وأضاف: "سيؤدي ذلك إلى تعقيد التواصل الدبلوماسي الضروري مع أنصار الله، وعمل المجتمع الدولي على القضايا السياسية والإنسانية والتنموية".

وأعرب الاتحاد عن قلقه بشكل خاص "إزاء تأثير هذا القرار على الوضع الإنساني في اليمن، الذي يواجه في الوقت الراهن الخطر الوشيك المتمثل في مجاعة واسعة النطاق".

وقال: "يمكن لهذا التصنيف أن يكون له تأثيرات تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية الممولة من قبل المجتمع الدولي، وأن يفاقم الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن خمس سنوات من الصراع".

ولفت الاتحاد إلى أنه "سيظل مقتنعا بأن الحل السياسي الشامل فقط يمكنه إنهاء النزاع في اليمن، وسيواصل تعزيز الحوار بين جميع الأطراف".

وأكد أنه "بالتنسيق مع المجتمع الدولي، يقف على أهبة الاستعداد لدعم جهود تخفيف أثر ذلك التصنيف على إيصال المساعدات وعلى الاقتصاد مع التركيز بشكل خاص على قدرة القطاع الخاص على العمل".

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