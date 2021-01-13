عبد الكريم هداد بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة

يحل الشاعر العراقي عبد الكريم هداد٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك»، حيث من المقرر أن يقدم «هداد» قراءة لجموعة من قصائده الشعرية: «وحدك - ربما يبدو الأمرعاديًا - الخليل منفاك».وعبد الكريم هداد من مواليد مدينة السماوة جنوب العراق 1961، صدر له دواوين: «قصائد لا للحرب نعم للانتفاضة-1991، خصص ريعه لدعم أطفال العراق تحت الحصار، طفل لم يرم حجرا ـ آخر حزن ـ جنوبًا.. هي تلك المدينة.. تلك الأناشيد ـ طيور العصر - أكبر من الجنة.. أصغر من البلاد ــ حيث لا ينبت النخيل»، بالإضافة إلي دراسة نقدية بعنوان: «مدخل إلى الشعر الشعبي العراقي.. قراءة في تاريخ شعب».