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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قيادة البنتاجون تدين اقتحام الكابيتول

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:27 ص
البنتاجون
البنتاجون
وكالات
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أدانت هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، وذلك بعد أسبوع من الحادثة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" جاء في بيان للأركان المشتركة الأمريكية: "ندعم ونحمي الدستور. أي أعمال لإفشال العملية الدستورية لا تتناقض مع تقاليدنا والقيم والقسم فحسب، بل ومع القانون أيضًا".

ووصفت قيادة البنتاجون اقتحام الكابيتول بأنه "اعتداء مباشر على الكونجرس الأمريكي وعلى مبنى الكابيتول والعملية الدستورية".

وأكد العسكريون "التزامهم بحماية الولايات المتحدة ودستورها"، مشددين على أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأمريكية ستنتقل إلى جو بايدن يوم 20 يناير الجاري.

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