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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تعين وزيرا من أصل سورى

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:56 ص
عمر الغبرا
عمر الغبرا
وكالات
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عين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الكندي من أصل سوري، عمر الغبرا، وزيرا للنقل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة النقل الكندية تعيين الغبرا على رأسها ورحبت به، ونشرت نبذة عن عمله في مضمار السياسة منذ أن كان نائبا في البرلمان عن ميسيساجا.

وعقب تعيينه قال: "أتقدم بشكري لرئيس الوزراء جاستن ترودو بعد تعييني وزيرا للنقل في كندا".

وأضاف: "لدينا برنامج طموح أمامنا، سنستمر في تطوير منظومة النقل التي يعرف العالم بأسره أنها منظومة آمنة وفعالة وتحترم البيئة".

وتذكر صفحة الوزير على موسوعة "ويكيبيديا" أنه ولد في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية عام 1969 لوالدين سوريين، كما أنه كان يزور سوريا في الصيف قبل أن ينتقل إليها ليكمل دراسته الجامعية.

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