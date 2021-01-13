عدوان إسرائيلى على مناطق فى دير الزور والبوكمال بسوريا

أفادت وكالة "سانا" السورية، بشن القوات الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، "عدوانا" على مناطق في دير الزور والبوكمال شرق سوريا.وذكرت الوكالة أن بعض مناطق مدينتي دير الزور والبوكمال الواقعتين شرق سوريا على الحدود مع العراق تتعرض لـ"عدوان إسرائيلي" دون ذكر مزيد من التفاصيل.ويأتي ذلك بعد أن أفادت مصادر بسماع دوي انفجارات على الحدود العراقية السورية، يرجح أن تكون ناجمة عن ضربات وجهت لفصائل عراقية مسلحة.وسبق أن نفذت إسرائيل مئات الغارات خلال السنوات الأخيرة على أراضي سوريا قالت إنها تستهدف قوات موالية لإيران.