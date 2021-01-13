الحزب الجمهورى يطلق الحرية لأعضائه خلال التصويت على عزل ترامب

قال مساعدون لمشرعين كبار في مجلس النواب الأمريكي لـ "رويترز"، إن زعماء الجمهوريين في المجلس لن يمارسوا ضغطا على أعضاء حزبهم ليصوتوا ضد عزل الرئيس دونالد ترامب.وحسب المساعدين، فإن زعماء الجمهوريين لن يضغطوا على أعضاء الحزب الآخرين لا أثناء التصويت على مشروع القرار الذي يدعو لإطلاق إجراءات عزل الرئيس بموجب التعديل الـ25 على الدستور الأمريكي، ولا أثناء التصويت على قرار العزل.ومن المتوقع أن يجري التصويت الأول في مجلس النواب مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، والتصويت الثاني يوم الأربعاء.وقال أحد المساعدين في حديث لـ "رويترز" إن النواب الجمهوريين سيصوتون وفق آرائهم، وليس بناء على الانتماء الحزبي.ويسعى الديمقراطيون لعزل دونالد ترامب من الرئاسة في الأيام الأخيرة قبل تركه منصبه رسميا، على خلفية اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول يوم 6 يناير عقب تصريحات لترامب رفض فيها من جديد الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.