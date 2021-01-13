عرض الوثائقى «دير سانت كاترين» أونلاين.. اللية

يبث المجلس الأعلى للثقافة٬ عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"٬ وصفحته على "فيسبوك"٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ الفيلم الوثائقي "دير سانت كاترين قيمة عالمية استثنائية"والذى أصدره الاتحاد العام للآثاريين العرب، وذلك احتفاءً بأعياد الميلاد المجيد.الفيلم مادة علمية للدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامى للاتحاد العام للآثاريين العرب، تنفيذ وإخراج محمد ضياء الدين مصور المكتب، ويتضمن الفيلم تاريخ الدير وعناصره المعمارية ومنشآته من الخارج والداخل.وبحسب الدكتور محمد الكحلاوى، رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب، فإن أهمية دير سانت كاترين تكمن في أنه مسجل كأثر من آثار مصر فى العصر البيزنطى الخاص بطائفة الروم الأرثوذكس عام 1993 والمسجل ضمن قائمة التراث العالمى (يونسكو) عام 2002.وهو أهم الأديرة على مستوى العالم والذى أخذ شهرته من موقعه الفريد فى البقعة الطاهرة التى تجسدت فيها روح التلاقى بين الأديان والذى يجمع رموز الأديان في بقعة واحدة حيث شجرة العليقة الملتهبة الذى ناجى عندها نبى الله موسى ربه ودير سانت كاترين والجامع الفاطمى داخل الدير.كما أن عمارة الدير وفنونه ومخطوطاته تؤكد على التلاقى والتعانق بين الأديان والحضارات، حيث أضيفت للدير عدة إضافات معمارية في العصر الإسلامي وحافظ المسلمون على أيقونات الدير وهى من أقدم وأجمل أيقونات العالم وهناك أيقونات رسمت وجلبت إلى الدير في العصر الإسلامي كما تضم مكتبة الدير التوراة اليونانية الشهيرة "كودكس سيناتيكوس" والإنجيل السريانى "البالمبسست" والعهدة النبوية.الفيلم يشمل تفاصيل جدران الدير ومنها الجدار الشمالى الغربى والذى يشمل ثلاث بوابات هامة للدير منها البوابة القديمة من القرن السادس الميلادى والبوابة الحالية التي فتحت في القرن 19م والمخصصة للزيارات الرسمية حاليًا وبوابة المطران وهى مغلقة حاليًا وكذلك معالم الجدار الشمالى الشرقى والذى يضم أشهر أبراج الدير وهو برج القديس جورج وكذلك الجدار الجنوب الشرقى ويقع خلفه موقع الصعود إلى جبل موسى والجدار الجنوبى الغربى.