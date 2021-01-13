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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سماع دوى انفجارات على الحدود العراقية السورية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:01 ص
انفجارات
انفجارات
وكالات
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أفادت مصادر بسماع دوي انفجارات على الحدود العراقية السورية، يرجح أن تكون ناجمة عن ضربات وجهت لفصائل عراقية مسلحة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أوضحت المصادر في حرس الحدود العراقي أنه "تم سماع دوي 12 انفجارا على الحدود مع سوريا".

وأضافت: "يرجح أن تكون هذه الانفجارات ناتجة عن ضربات وجهت لفصائل عراقية مسلحة".

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