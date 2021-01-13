سماع دوى انفجارات على الحدود العراقية السورية

أفادت مصادر بسماع دوي انفجارات على الحدود العراقية السورية، يرجح أن تكون ناجمة عن ضربات وجهت لفصائل عراقية مسلحة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أوضحت المصادر في حرس الحدود العراقي أنه "تم سماع دوي 12 انفجارا على الحدود مع سوريا".وأضافت: "يرجح أن تكون هذه الانفجارات ناتجة عن ضربات وجهت لفصائل عراقية مسلحة".