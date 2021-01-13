اليوم.. «الإفتاء» تستطلع هلال جمادى الآخرة لعام 1442هـ

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر جمادي الآخرة لعام 1442هـ، اليوم الأربعاء، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.وقالت الإفتاء إنه سيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال بعد المغرب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».ويترقب المسلمون حول العالم قدوم شهر رمضان 2021، بفارغ الصبر، خصوصا في ظل جائحة كورونا، والحزم الذي يخيم على العالم إثر هذا الوباء القاتل.وكشفت الحسابات الفلكية مبدئيا أن موعد شهر رمضان خلال عام 2021 سيكون الثلاثاء 13 إبريل المقبل.