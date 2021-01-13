بريطانيا: معاملة الصين للأويجور ترقى إلى مستوى التعذيب

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن معاملة الصين للأويجور "ترقى إلى مستوى التعذيب"، معلنا عن فرض غرامات رادعة على الشركات التي تستخدم العمالة القسرية من مقاطعة شينجيانج.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال راب لأعضاء البرلمان إن الهدف هو "ضمان عدم تمكن أي شركة تحقق أرباحا ناتجة عن العمل القسري في شينجيانج، من القيام بأعمال تجارية في المملكة المتحدة، وعدم مشاركة أي شركة بريطانية في سلاسل التوريد الخاصة بها".كما اقترح مراجعة ضوابط التصدير إلى مقاطعة شينجيانج، المنطقة التي تم فيها احتجاز عشرات الآلاف من مسلمي الأويجور، ووضع إرشادات جديدة للشركات العاملة في المحافظة والالتزام بتوسيع قانون العبودية الحديثة ليشمل القطاع العام.