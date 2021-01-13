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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«الجمل» تطرح طبعة جديدة لرواية «شيطنات الطفلة الخبيثة»

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:37 ص
شيطنات الطفلة الخبيثة
شيطنات الطفلة الخبيثة
نضال ممدوح
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صدرت حديثًا عن منشورات الجمل٬ طبعة جديدة من النسخة العربية لرواية الكاتب البروفي الأسباني٬ ماريو بارجاس يوسا٬ «شيطنات الطفلة الخبيثة»، من ترجمة صالح علماني.

كانت الرواية قد صدرت للمرة الأولي في العام 2007 وفاز عنها «يوسا» بجائزة نوبل للآداب عام 2010، وتدور أحداث الرواية حول مترجم مسالم متواضع الطموح٬ محكوم عليه بلعنة أزلية هي عشق الطفلة الخبيثة أو المرأة ذات الألف وجه، ليقع في هوى كل وجه تظهر له به كل بضع سنوات، وهو يعرف يقينًا أن المرأة تتلاعب به، وأنها ستؤذيه في كل مرة وستترك في قلبه جرحًا أعمق مما سبقه، إلا أنه يقبل هذا الثمن صاغرًا نظير لحظات قليلة من النشوة التي يدفع نظيرها ثمنًا باهظًا من روحه وأعصابه، كالواقع في مصيدة أبدية لا فكاك منها.

وبحسب الناشر عن الرواية: «للحب نكهة خاصة في هذه الرواية، حيث لا تتشابه قصص الحب، في كتابات ماريو بارجاس يوسا، تتغير الظروف والمسافات والأمزجة والمدن، ولكن الحب يتواصل بأشكال مختلفة، وفي كل مرة، نتساءل ما الذي سيحدث، حينما تتغير اللحظة، أو المسافة بين العواصم والمدن البعيدة، ويتغير إيقاع الحياة بين رجل وامرأة».

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